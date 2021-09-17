Председатель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что этой зимой цены на газ для населения не будут меняться.

Для стандартной зимы в Украине достаточно газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, в подземных хранилищах будет 19 млрд метров кубических газа. Он отметил, что ситуация будет сложная, но не критическая.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (фракция "Слуга народа") утверждает, что принятое решение о подписание годовых контрактов по газу дает гарантии, что "этой зимой рост тарифов для населения не произойдет".

Он добавил, что эти годовые контракты "дают стабильную цену газа до мая 2022 года".

Когда зашла речь о планировании ситуации на будущее, советник министра энергетики Лана Зеркаль подчеркнула, что Украина впервые ведет моделирование вместе с Европейской комиссией ситуации.

"И это впервые когда они согласились провести это моделирование с привлечением Украины и на краткосрочную перспективу - на эту зиму, и на вариант запуска Северного потока-2, и после 2024 года", - подчеркнула она.

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Что ждет Украину зимой

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме и уже превысили 20 тыс. грн за тысячу кубометров.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил о том, что Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.

Автор: Надя Пришляк