В мае Кабинет министров принял законопроекты, которые предлагают ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение некоторых тарифов.

Кабинет министров выделил местным бюджетам субвенцию в размере 14 млрд грн. Это позволит сейчас не менять тарифы на тепло и горячую воду для населения.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства. Он также рассказал, что эти средства позволят предприятиям теплоснабжения обеспечивать бесперебойные работы и ремонты, если они понадобятся.

"Утвердим сегодня также порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду. О чем идет речь? Правительство передает местным властям 14 млрд грн в виде субвенции. Это средства, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей сейчас остались без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов", - сказал он.

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Тарифы в Украине

Как сообщал УНИАН, в мае Кабинет министров принял законопроекты, которые предлагают ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.

Недавно стало известно, что "Укрэнерго" предлагает более чем вдвое увеличить тарифы на электроэнергию для бизнеса. Однако впоследствии глава "Укрэнерго" опроверг повышение тарифа на свет для бизнеса.

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