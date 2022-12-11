О таком увеличении тарифа вообще речь не идет, потому что тариф "Укрэнерго" составляет в среднем менее 10% от стоимости электроэнергии для бизнеса.

Сейчас ни о каком увеличении стоимости электроэнергии для бизнеса вдвое вообще нет речи.

На сегодняшний день конечная цена для большинства украинских предприятий колеблется в пределах 5-6 гривен за киловатт-час, сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона.

"И в эту цену входит как цена собственно выработанной электроэнергии на электростанциях, так и тариф на распределение электроэнергии по сетям облэнерго и тариф "Укрэнерго", то есть тариф на передачу по магистральным сетям. Тариф "Укрэнерго" составляет в среднем менее 10% от стоимости электроэнергии для бизнеса", - сообщил Кудрицький.

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По его словам, сейчас речь идет о повышении тарифа на транспортировку магистральными сетями на несколько копеек, что составляет примерно 1,3-1,5% стоимости электроэнергии для бизнеса. "Сенсация отменяется", - подчеркнул он.

Тарифы на электроэнергию для бизнеса

Как сообщал УНИАН, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предложила с 1 января 2023 года увеличить тарифы для бизнеса на передачу электрической энергии и на диспетчерское (оперативно-технологическое) управление в 2,07 раза.

В частности, "Укрэнерго" предлагает НКРЭКУ установить на 2023 год тариф на передачу электрической энергии на уровне 636,17 грн/МВт-ч, тогда как сегодня он составляет 345,64 грн/МВт-час.

Тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго" предлагается увеличить с действующего 62,13 грн/МВт-ч до 207,63 грн/МВт-час.

Среди основных причин роста тарифов компания назвала разрушение энергетической инфраструктуры Украины из-за российских обстрелов, из-за чего существенно растет физический объем работ и их стоимость, рост расходов на сырье, топливо и материалы, увеличение расходов на капитальные инвестиции и оплату труда.

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