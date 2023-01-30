Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 74 цента.

В понедельник, 30 января 2023 года, цены на нефть упали, потеряв предыдущую прибыль.

Как сообщает Reuters, инвесторы осторожны в преддверии заседания ФРС США, которое может вызвать волатильность на рынке.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 74 цента, или на 0,8%, до $85,92 за баррель к 07:10 по Гринвичу.

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Нефть марки West Texas Intermediate стоила $79,07 за баррель, что на 61 цент, или на 0,8% дешевле.

Как говорится в материале, в преддверии заседания Федеральной резервной системы, запланированного на 31 января - 1 февраля, рынок ожидает, что Центробанк США повысит процентные ставки по меньшей мере на 25 базисных пунктов.

Цены на нефть "вероятно, будут обременены потенциальным повышением процентных ставок на предстоящем заседании ФРС", - отметила Серена Хуанг, руководитель аналитического отдела в Азиатско-Тихоокеанском регионе Vortexa.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.

С 5 февраля 2023 года будет запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

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