Стороны конфликта в Ливии могут урегулировать спор, который приостановил добычу и экспорт "черного золота".

Во вторник цены на нефть упали более чем на 3% после того, как СМИ сообщили о соглашении по урегулированию политического спора в Ливии, которая приостановила добычу и экспорт нефти. Такие данные приводит Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,08 доллара, или на 4%, до 74,44 доллара за баррель. Это стало самым низким уровнем с декабря прошлого года.

В то же время, фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 2,55 доллара, или на 3,5%, до 71,00 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с января этого года.

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Политический кризис в Ливии возник из-за спора о контроле над Центральным банком, который распоряжается нефтяными доходами. Информация о преодолении спора стала главным фактором падения цен.

При этом новости из Ливии усилили тренд на снижение цен, связанный с экономическими проблемами Китая, который является одним из крупнейших потребителей нефти.

"Более слабый, чем ожидалось, индекс менеджеров по закупкам КНР, обнародованный на выходных, усиливает беспокойство относительно того, что китайская экономика не достигнет целей роста", - заявил ранее аналитик IG Тони Сикамор.

Рынок нефти - ближайшие перспективы

В начале июня стало известно, что страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти до следующего года. Эти меры направлены на поддержку рынка на фоне относительно прохладного роста глобального спроса.

Отметим, что на тот момент цены на "черное золото" торговались на уровне примерно 80 долларов за баррель. Это ниже уровня, который нужен многим странам ОПЕК+ для того, чтобы сбалансировать свой бюджет.

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