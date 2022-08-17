Акцизный сбор - это основная сумма, за которую поддерживается надлежащее состояние дорог.

При возврате акциза на топливо риска его дефицита не будет, но поднятие цен будет однозначно.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Валерий Гнатенко во время информационного телемарафона.

"Риска исчезновения горючего не будет, но я уверен, что поднятие цен будет однозначно, от этого никуда не деться", - рассказал он.

По словам Гнатенко, акцизный сбор - это основная сумма, которая пополняет дорожный фонд. Без этого будет сложно поддерживать дороги в надлежащем состоянии.

Он отметил, что сегодня украинские дороги выдержат разы больше нагрузки, потому что через них идет весь импорт

"Акцизный фонд - это основной источник пополнения бюджета, который идет на ремонт дорог. Много инфраструктурных проектов на эти средства мы сделать не можем. Сейчас, хотя бы, удержать то, что мы имеем", - добавил Валерий Гнатенко.

Как известно, 15 марта Верховная Рада приняла закон №7137-д, который предусматривал установление нулевой ставки акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и уменьшение НДС с 20-ти до 7%. Тогда цены на топливо значительно упали.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который имеет целью отменить на горючее льготное налогообложение, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правительственным законопроектом вместо "нулевой" ставки акциза устанавливается акциз "100 евро за 1000 литров" для всех видов топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: