Средняя цена по стране на бензин марки А-95 уменьшилась до 53,66 грн/л.

Сегодня средняя цена по стране на бензин марки А-95 и дизельное топливо уменьшилась на 16 копеек - до 53,66 грн/л и 53,58 грн/л соответственно. Бензин А-95+ подешевел на 22 копейки - до 56,73 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети "Укрнафта" все виды топлива подешевели на гривню. Бензин А-95 упал в цене до 50,90 грн/л, А-95 – Премиум – до 52,90 грн/л и дизельное топливо - до 51,90 грн/л.

На 2 грн удешевели все виды топлива в сети АЗК Neftek – до 53,99 грн/л (А-95 и ДТ) и 56,49 грн/л (А-95+).

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На 30 копеек снизились в цене бензины в сети UPG: бензин А-95 – до 52,90 грн/л, А-95+ – до 54,90 грн/л соответственно.

Сети "БРСМ-Нафта", "Кворум", RLS и другие сбросили цены на топливо в пределах 0,09-3,00 грн/л.

Ситуация с горючим в Украине - что известно

По словам эксперта топливного рынка Сергея Куюна, в связи со снижением цен на нефть тренд на снижение цен на топливо в украинских АЗС имеет положительную динамику.

За ноябрь средняя цена по стране на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 гривни и составила 54,36 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 79 копеек, - до 57,57 грн/л, а дизельное топливо - на 1,37 гривни, - до 54,30 грн/л, следует из данных ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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