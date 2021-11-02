Советник министра энергетики считает, что "слабая реакция Евросоюза" на рост цен на газ, невозможность решения вопроса о создании общего резерва, лишь "увеличивает аппетиты "Газпрома".

Советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что в ситуации с газовым кризисом Россия находится в позиции "хулигана, который ведет себя так, как ему заблагорассудится".

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Меня напрягает не то, что они (Россия - УНИАН) могут перестать прокачивать газ через Украину, а то, как они сейчас наращивают свои миллиардные состояния благодаря цене на газ. Дело в том, что мы не обращаем внимания на определенную последовательность действий, связанную с ростом цен на газ на международных рынках и агрессивностью политики Путина.

Европа и мы сейчас в таком положении, что мы не только являемся заложниками, а мы фактически находится в позиции, когда нами манипулируют в противостоянии с Соединенными Штатами Америки. И Европой, и Украиной", - считает Зеркаль.

Читайте такжеПутин в ближайшие годы будет бороться за контроль над рынком газа в Европе - КлимкинПо ее мнению, эти манипуляции начались после встречи Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

По словам советника министра, Путин воспользовался позицией Байдена относительно нежелания портить отношения с Германией и с Европой, и желания выстроить новую эру отношений с РФ.

"То, что не были применены санкции против "Северного потока-2", фактически, поставило Россию в позицию хулигана, который ведет себя так, как ему заблагорассудится, и которому никто не может ответить в Европе. Сейчас вопрос в том, как ответить хулигану. Его не надо бояться. Ему надо показать силу", - подчеркнула она.

Зеркаль отметила, что сейчас Путину и "Газпрому" безразлично, какая ситуация с газом складывается на европейском рынке.

Она также уверена, что такая "вялая реакция Евросоюза" на рост цен на газ, невозможность решения вопроса о создании общего резерва, лишь "увеличивает аппетиты "Газпрома".

Такая реакция ЕС, по ее мнению, связана с несколькими факторами.

"Это формирование нового правительства в Германии. Фактически, у них нет лидера. Лидера, который неофициально вел Евросоюз 16 лет. Кроме того, во Франции готовятся к выборам. И ситуация, которая сложилась с лидерством в Европейском союзе, ужасная. Никто не хочет на себя брать вопрос ведения переговоров от имени ЕС с РФ. Хотя сейчас это должны делать европейцы, а не мы..., потому что это кризис общеевропейский", - подчеркнула Зеркаль.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Европе газовый кризис из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

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Автор: Антонина Доломанжи