На TTF закупочные цены на февраль упали на 4,67%, до около 73 евро.

Закупочные цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня с 24 февраля, когда Россия вторглась на территорию нзависимой Украины.

Об этом сообщает AFP, на TTF (виртуальная торговая площадка в Нидерландах) закупочные цены на февраль упали на 4,67%, до около 73 евро. Это почти в пять раз ниже, чем по состоянию на август 2022 года (до 342 евро за мегаватт-час), и самая низкая с 21 февраля 2022 года. Наибольшее падение цены произошло в течение декабря.

Как говорится в материале, падение цены на газ означает снижение цен и на электроэнергию, поскольку многие электростанции в Европе производят ее из газа.

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Цены на газ в Европе:

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч), ожидается, что ограничение вступит в силу в середине февраля 2023 года.

В Кремле назвали санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм" и пообещали ответные меры. Однако спустя неделю после согласования установления предельной цены на газ в РФ заговорили о возобновлении поставок в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.

Ранее страна-агрессор угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка". Именно таким был ответ РФ на установления предельной цены на российскую нефть - 27 декабря Владимир Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным юрлицам и физлицам, если в контрактах предусмотрено введение потолка стоимости.

28 декабря 2022 года цены на газ в Европе упали до довоенного уровня.

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