Бытовых потребителей природного газа переводят к другому поставщику без их ведома из-за несовершенства информационной платформы оператора газотранспортной системы Украины.

Об этом заявляет ООО «Житомиргаз Сбыт» в обращении к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте такжеМаксимальная цена газа для украинцев в январе вырастет более чем на 20%«Обществом выявленные противоправные действия (по неосторожности или умыслу) при администрировании в информационной платформе замены потребителем поставщика природного газа, которыми нарушаются права ООО «Житомиргаз Сбыт», как действующего поставщика природного газа и ряда физических лиц - бытовых потребителей по договору поставки природного газа», - говорится в тексте документа.

В "Житомиргаз Сбыте" отмечают, что через информационную платформу оператора газотранспортной системы компанией было получено сообщение об инициировании потребителем смены поставщика.

Во время разговора с потребителем выяснилось, что он ничего не знает о своей «инициативе» по замене поставщика услуг. У него не было никаких договоренностей с другой компанией и он был убежден, что природный газ к нему поступает от привычного поставщика. Теперь, для возобновления газоснабжения от ООО «Житомиргаз Сбыт» после такого принудительного «перехода», потребителю необходимо будет повторно оформлять заявление-присоединение.

Первый заместитель председателя Ассоциации поставщиков энергоресурсов Украины (членом которой является ООО «Житомиргаз сбыт») Евгений Нацвин-Степанов указывает, что пострадавшие в похожих ситуациях компании и потребители уже несколько месяцев ждут реакции от НКРЭКУ.

"Такие случаи не единичны. Мы уже обращали внимание регулятора на подобные нарушения, но ответа так и не дождались. На рынке существует мнение, что такие безосновательные «переводы» клиентов могут иметь умышленный характер», - говорит он.

ООО «Житомиргаз Сбыт» просит НКРЭКУ проверить правомерность проведенной процедуры смены поставщика, а также принять меры по совершенствованию механизма смены потребителем поставщика, которые предусматривали бы оповещения о намерениях всех сторон процесса.

«В дальнейшем указанные ситуации приобретут массовый характер, будут повторяться другими поставщиками при фиксации в информационной платформе «изменений» в Реестре потребителей поставщика, что приведет к искажению рынка природного газа, нарушению прав потребителей и поставщиков», - отмечают в компании.

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Автор: УНИАН