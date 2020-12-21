Буславец заявила, что комментариев по поводу заявления не будет.

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об увольнении.

Об этом сообщает Буславец в своем Facebook.

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Заявление написано сегодня, 21 декабря.

Как отметила Буславец, она не намерена комментировать свое заявление.

О причинах своего решения Буславец также не стала распространяться, ограничившись заявлением о том, что "таково ее решение".

Что этому предшествовало

Следствие по делу "Роттердам+" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК" - ред.) - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков", нанесенных из-за действия формулы.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля освободил от должности и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Буславец - бывший директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к ДТЭК Рината Ахметова.

20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

При этом, Буславец оставалась на посту первого заместителя министра энергетики.

Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.

Сама Буславец отвергла обвинения о симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственническим мышлением.

Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.

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Автор: УНИАН