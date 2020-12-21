Буславец написала заявление / фото УНИАН Владимир Гонтар
Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об увольнении.
Об этом сообщает Буславец в своем Facebook.
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Заявление написано сегодня, 21 декабря.
Как отметила Буславец, она не намерена комментировать свое заявление.
О причинах своего решения Буславец также не стала распространяться, ограничившись заявлением о том, что "таково ее решение".
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Что этому предшествовало
- Следствие по делу "Роттердам+" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК" - ред.) - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков", нанесенных из-за действия формулы.
- Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля освободил от должности и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.
- Буславец - бывший директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к ДТЭК Рината Ахметова.
- 20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
- При этом, Буславец оставалась на посту первого заместителя министра энергетики.
- Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.
- Сама Буславец отвергла обвинения о симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственническим мышлением.
- Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.
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