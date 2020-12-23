Накануне "Энергоатом" планово открыл первый пусковой комплекс Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.

Со следующего года Украина больше не будет платить России 200 миллионов долларов за хранение отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС – благодаря запускуЦентрализованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне (ЦХОЯТ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин во время запуска первого пускового комплекса ЦХОЯТ.

"Сегодня мы платим России от 150 до 200 миллионов долларов в год за вывоз отработавшего ядерного топлива стрех наших атомных станций – Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. На Запорожской станции есть свое хранилище", - пояснил глава Энергоатома.

Он добавил: согласно договору с Российской Федерацией, украинское отработавшее ядерное топливо, которое до нынешнего года вывозилось на переработку и временное хранение в РФ, Украина обязалась забрать по истечении 50-летнего срока.

Руководитель "Энергоатома" надеется, что в скором времени в мире и в Украине появятся технологиипереработки, которые позволят снять вопрос с хранением отработавшего ядерного материала.

"Сейчас и в Украине, и в мире только начинаются работы по изучению технологий переработки ядерного топлива. В отработавшем топливе очень много разных элементов, которые могут использоваться и после переработки, но нужна технология, чтобы выделить эти элементы, которые накопились за время, пока топливо стояло в реакторе, - расскзал Петр Котин. – Мы надеемся, что эта технология у нас будет, и тогда мы сможем не просто хранить, но и перерабатывать его".

Что этому предшествовало

22 декабря при участиируководства НАЭК "Энергоатом" и представителей компаний, участвовавших в реализации проекта, состоялось открытие первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

На ЦХОЯТ завершено сооружение всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранению отработавшего ядерного топлива, а также самой площадки, на которой будут размещаться контейнеры с отработавшим ядерным топливом. Начались пусконаладка и испытания оборудования, предоставленного американской компанией Holtec International. Эксплуатация первого пускового комплекса стартует в мае 2021 года - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной ветки Вильча – Янов. Она должна соединить ЦХОЯТ с железнодорожной сетью Украины. Остальные 14 пусковых комплексов Хранилища достроят к 2040 году – это будет происходить параллельно с заполнением площадки Хранилища контейнерами с ОЯТ.

При строительстве ЦХОЯТ были использованы собственные средства НАЭК "Энергоатом", а также кредитные средства Bank of America Merill Lynch. На завершение первого пускового комплекса потрачено 2 миллиарда гривень, общая стоимость сооружения 15-ти пусковых комплексов рассчитана на уровне 37 миллиардов гривень.

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Автор: УНИАН