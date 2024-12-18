'Битва за свет': Александр Усик и ДТЭК привлекают внимание мира к обстрелам украинской энергосистемы

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и ДТЭК привлекают внимание мирового сообщества к обстрелам украинской энергосистемы.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

ДТЭК сотрудничает с Усиком в рамках кампании #БитваЗаСвітло, чтобы привлечь международное внимание к критическому состоянию энергетической системы Украины и обратиться с просьбой о технической помощи для всех украинских энергетических компаний, отмечается в сообщении.

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В 2024 году россия уничтожила или повредила более 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК, 45% мощностей гидроэлектростанций и сотни критически важных энергетических объектов по всей стране.

"Энергетика Украины каждый день страдает от обстрелов. Силы ПВО, спасатели и энергетики прилагают титанические усилия, чтобы украинцы были со светом в своих домах. Поддержим их и будем помнить, что мы вместе обязательно все это пройдем. Мы и есть свет - украинцы, которые светят на весь мир", - прокомментировал Александр Усик.

Также отмечается, что поддержать Александра Усика во время боя в Эр-Рияде приедут ветераны, которые прошли службу в ВСУ и вернулись к работе в ДТЭК.

"ДТЭК прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание международного сообщества к разрушениям, нанесенным энергетической инфраструктуре врагом, и к необходимости ее восстановления и защиты от будущих атак. Мы искренне благодарны Александру Усику и его команде за поддержку этих стремлений и готовность помочь украинским энергетикам донести наш голос. Наша общая цель - обеспечить стабильную работу украинской энергетики в условиях войны, чтобы каждая семья в Украине имела свет и тепло", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, во время массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 13 декабря повреждены теплоэлектростанции ДТЭК. В компании отметили, что это была уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия ДТЭК. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.