Автоматика отключила один из блоков на Ривненской АЭС – Герус

По словам главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, мощности отключенного блока восполнят электростанции.

В среду, 29 апреля, в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

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Об этом написал глава энергетического комитета парламента Андрей Герус в Facebook

"Общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас".

По его словам, мощности отключенного блока восполнят электростанции.

Как сообщал УНИАН, бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко написал в своем Telegram-канале, что в украинской энергетике назревает скандал, ведь и.о. министра энергетики Ольга Буславец предложила все проблемы отрасли решить путем остановки блоков атомных электростанций.

"Для этого пошла разнарядка государственному "Энергоатому" о полной остановке трёх (!) блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках. Это эквивалент остановки всей Ровенской АЭС или половины Запорожской АЭС", - отметил Лещенко.