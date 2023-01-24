Завод Freeport LNG, который пострадал из-за взрыва в июне, готов возобновить экспорт сжиженного газа.

Второй по величине экспортер сжиженного природного газа в США, компания Freeport LNG, завершила ремонт своего завода в Техасе. Он был закрыт в июне после взрыв и пожара.

Freeport обратилась к регулирующим органам США с просьбой разрешить предпринять первые шаги для перезапуска предприятия. Об этом пишет Reuters.

Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) заявила, что компания запросила разрешение на начало подачи СПГ в трубопроводную систему завода. "Необходимы будут последующие разрешения", чтобы полностью вернуть в эксплуатацию линии по сжижению, говорится в сообщении.

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В частности, в своем заявлении компания просит разрешить "начать охлаждение трубопровода первого контура и возобновить работу компрессоров для управления сбрасываемым газом и связанных с этим трубопроводов", - говорится в заявлении.

Процедура, которая займет около 11 дней, станет первым шагом к возвращению экспортного предприятия мощностью 15 миллионов тонн в год к нормальной работе после семимесячного простоя. Freeport просит дать ответ на свой запрос до 24 января.

Разрешение позволит "ввести СПГ в трубопроводные системы, чтобы позволить трубопроводу остыть до криогенных температур, необходимых для циркуляции СПГ в трубопроводной системе первого контура, и для передачи СПГ в первый док экспортного объекта", - сказано в заявлении Freeport LNG.

На фоне этого фьючерсы на природный газ в США в понедельник выросли на 9%, до 3,46 доллара за миллион британских тепловых единиц (1 BTU равен 1054-1060 Джоулей или 252-253 калорий, - УНИАН). В пятницу фьючерсы закрылись по самой низкой цене с июня 2021 года.

"Новости Freeport объясняют поздний рост цен. В этом бизнесе люди сначала покупают, а потом задают вопросы", - сказал Джон Килдафф, партнер инвестиционно-консалтинговой компании Again Capital в Нью-Йорке.

Компания Freeport LNG - что известно

Freeport - второй по величине объект по экспорту СПГ в США. Экспортный завод компании по производству сжиженного природного газа (СПГ) был остановлен в результате сильного взрыва 8 июня 2022 года. По словам консультантов по энергетике, взрыв стал якобы результатом человеческой ошибки, неадекватных процедур эксплуатации и испытаний, а также других факторов.

Предприятию запрещено возобновлять производство до тех пор, пока федеральные регулирующие органы не завершат проверку безопасности и не одобрят внесенные изменения.

Закрытие Freeport вынудило клиентов покупать дорогой СПГ из других источников для снабжения своих клиентов. Также происшествие вынудило крупных клиентов Freeport, включая японских JERA и Osaka Gas, зафиксировать убытки на сотни миллионов долларов. Другими крупными покупателями являются британская BP, французская TotalEnergies и корейская E&S.

В ноябре прошлого года Freeport заявила, что планирует перезапустить пострадавший завод в декабре, а уже в январе 2023 года перерабатывать около 2 млрд кубических футов газа (56 млн кубометров) в сутки в СПГ, и выйти на полную мощность с использованием двух доков в марте 2023 года.

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