Война России против Украины, агрессивное поведение Китайской Народной Республики, непредсказуемость ситуации на Ближнем Востоке, а также риск техногенных катастроф или новых пандемий коренным образом меняют мировую энергетику.

Такое мнение высказал в своей колонке для издания "Украинские новости" украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ Александр Кацуба.

По мнению Кацубы, последние события в мировой политике и экономике формируют новые тенденции в энергетике — ключевой отрасли мировой экономики. В первую очередь, ключевые экономические регионы, зависимые от импорта топлива — Европейский Союз, Китай, Индия, Турция — будут еще больше работать над энергетической автономностью и диверсификацией источников получения топлива. В то же время Россия будет терять свои позиции на мировом энергетическом рынке, а Соединенные Штаты, где произошла "сланцевая революция", будут становиться все более важным экспортером нефти и газа.

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Кроме того, по мнению эксперта, в кратко- и среднесрочной перспективе нас ждет, с одной стороны, замедление темпов развития солнечной и ветровой энергии из-за критической зависимости от китайских компонентов, а также — наоборот — рост интереса к атомной энергии.

В этих условиях, убежден Кацуба, Украина, являющаяся и жертвой агрессии, и энергетически не-независимой страной, должна действовать проактивно и вести комплексную политику в сфере энергетики и энергосбережения.