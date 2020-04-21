Российская нефть Urals ушла в минус

Это произошло после обвала цены американской нефти марки WTI до отрицательных значений впервые в истории.

Расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила минус 2 доллара за баррель, что на 112,7% меньше вчерашней последней цены 15,75 доллара.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Refinitiv.

"В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала минус 40 долларов за баррель. После того, как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по мере приближения даты экспирации майских фьючерсов на нефть марки WTI, которая состоится 21 апреля, котировки американской нефти рухнули на фоне активных продаж участников.

"Продавцы были вынуждены продавать нефть в убыток, рассчитывая на восстановление цен в ближайшие месяцы. Следующий контракт WTI с поставкой в июне закрылся около уровня 21 доллар за баррель. Это свидетельствует о позитивном взгляде участников рынка, которые ожидают восстановления сырьевых цен через несколько месяцев", - подчеркивает издание.

Сделка ОПЕК+ начнет действовать только в мае, поэтому участники торгов не учитывают этот фактор в цене ближайших нефтяных контрактов.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 23 крупнейших производителя сырья договорились добровольно ограничить производство сырья на 9,7 миллиона баррелей в сутки на май и июнь с целью стабилизации нефтяного рынка.

С июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 миллиона баррелей в день, а с января 2021 по апрель 2022 года - 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Помимо стран ОПЕК+ еще 10 стран-производителей сырья сообщили о готовности участвовать в балансировке рынка.