Румынская Expert Petroleum поможет Украине увеличить добычу газа на истощенных месторождениях

В «Укргазвыдобування» рассчитывают, что за первые пять лет прирост добычи газа на некоторых месторождениях будет измеряться в десятках процентов.

Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания «Укргазвыдобування» и румынская Expert Petroleum заключили контракт по интенсификации добычи газа на истощенных месторождениях в Украине сроком на 15 лет.

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Об этом во время онлайн-конференции заявил временно исполняющий обязанности главы компании «Укргазвыдобування» Александр Романюк.

«Основная задача заключения контракта - не поддержать основную добычу газа. Хотя с точки зрения эффективности и оптимизации затрат – да. Но мы рассчитываем увеличить добычу за первые пять лет гарантированного периода. Прирост будет не в процентах, а в десятках процентов», - сказал он.

По словам Романюка, контракт заключен на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Согласно условиям контракта, Expert Petroleum будет получать плату с каждого добытого кубометра газа в зависимости от месторождения.

"Мы оплачиваем траты, которые понесет компания. А также гарантируем некоторую прибыль, чтобы стимулировать компанию инвестировать деньги в наши месторождения", - отметил он.

По информации компании «Нафтогаз», партнерство с Expert Petroleum позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа в 13-ти малых месторождениях в Западной Украине в течение пяти лет.

Интенсификация работ, увеличение налогов и других бюджетных отчислений партнерства позволит аккумулировать более 4 млрд грн к ВВП Украины и Львовской области.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года госкомпания "Укргазвыдобування" объявила о планах заключить контракт с компаниями-операторами, которые за счет капитала и современных технологий будут увеличивать добычу газа на истощенных месторождений госкомпании на Западной Украине.

Сотрудничество госкомпании и потенциальных инвесторов будет осуществляться путем заключения РЭС-контрактов (комплексное повышение добычи газа, PEC - production enhancement contract) по интенсификации добычи группы месторождений. Такой тип контракта еще не заключали в Украине. Добытый иностранными компаниями газ будет принадлежать «Укргазвыдобування», а компания-инвестор будет получать определенный тариф с каждого кубического метра добытого газа.