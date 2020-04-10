Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" обновила исторический минимум

Средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров" упала на 58% и составила 487 гривень за МВт-час.

Цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" на 11 апреля обновила исторический минимум и упала до 606,26 гривни за МВт-ч.

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Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

Таким образом, на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию достигла нового минимума за время работы нового рынка электрической энергии составила 606,26 гривни за МВт-ч. Относительно периода поставки на 10 апреля цена упала на 40,3%.

Средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров", производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, составила 486,98 гривни за МВт-ч. Относительно периода поставки на 10 апреля цена рекордно упала на 58,8%.

Справка УНИАН. По данным "Оператора рынка", средневзвешенная цена электроэнергии в марте 2020 году на рынке "на сутки вперед" составила 1 391,23 гривни за МВт-ч. Это на 9,42% больше, чем было в феврале.

В торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию по сравнению с февралем в марте увеличилась на 11,24% и составила 1 370,54 гривни за МВт-ч. В Бурштынском энергоострове цена уменьшилась на 5,44%, если сравнивать с прошлым месяцем, и составила 1 587,41 гривни за МВт-ч.

Бурштынский энергоостров - выделенная часть Объединенной энергетической системы Украины, образованный Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС и прилегающими электрическими сетями.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.