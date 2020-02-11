Киевлянам обещают меньшие цифры в коммунальных платежках за январь

Стоимость 1 Гкал тепловой энергии составит 1356,62 грн/Гкал, вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в платежках за январь проведет перерасчет начислений за теплоснабжение и горячую воду в сторону уменьшения, говорится в сообщении компании.

Читайте также"Все равно получается меньше": Гончарук прокомментировал введение двух платежек за газ

Отмечается, что в январе в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составит 1356,62 грн/Гкал, вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м составит 29,93 грн/кв. м при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м. Стоимость 1 куб. м горячей воды также уменьшится примерно на 16 грн.

Сообщается, что точная сумма перерасчета указана отдельной строкой в платежках за январь, которые киевляне получают в феврале.

В пресс-службе напомнили, что стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%.

Ранее она определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний. Так, для «Киевтеплоэнерго» стоимость газа в тарифе на отопительный сезон 2019-2020 года была определена на уровне 6235,51 грн/тыс. куб. м.

Однако в связи с удешевлением природного газа (в декабре - 4276,69 грн/тыс. куб. м, в январе - 4650 грн/тыс. куб. м) правительство приняло решение о возможности корректировки в начислениях за отопление и горячую воду газовой составляющей. «Соответственно, в декабре стоимость этих услуг для киевлян уменьшилась в среднем на 22% за счет газовой скидки (в среднем на 300-400 грн), а в январе - на 16-18% (350 грн)», - сказано в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что некорректно сравнивать начисления за отопление и горячую воду в 2020 году с аналогичными месяцами прошлых лет, поскольку тарифы менялись каждый год. Также некорректным является сравнение начислений января 2020 с декабрем 2019 года - формула расчета включает среднемесячную температуру, которая в декабре была на 2 градуса выше, чем в январе (+ 2,7 градуса - в декабре, 0,8 градуса - в январе).

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это решение Кабинета министров позволит уже сейчас снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.