НКРЭКУ устранила двузначности, из-за которых Укрэнерго недополучала миллиард гривен ежегодно

Отныне обязательство экспортеров электроэнергии платить за ее передачу по сетям закреплено в Кодексе системы передачи.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила закрепление в Кодексе системы передачи обязательства экспортеров электроэнергии оплачивать тариф на передачу.

Соответствующее постановление №309 Нацкомиссия приняла на сегодняшнем открытом заседании, трансляция которого велась на сайте комиссии.

Изменениями в Кодекс системы передачи уточняются его положения, в отношении которых участниками рынка допускалось двойное толкование. В частности - в отношении обязанности уплаты экспортерами тарифа на услуги по передаче, а также экспортерами и импортерами тарифа на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления, как и другими участниками рынка.

Указанный подход предусмотрен Законом Украины «О рынке электрической энергии», согласно которому передача электрической энергии – это транспортировка электрической энергии электрическими сетями оператора системы передачи от электрических станций до пунктов подключения систем распределения и электроустановок потребления (не включая поставки электрической энергии), а также межгосударственными линиями.

Комиссия решила, что поскольку участники рынка, которые осуществляют экспорт электрической энергии фактически получают услуги по передаче электрической энергии, физически пользуясь сетями ОСП с целью транспортировки электрической энергии к энергосистеме страны, в которую осуществляется экспорт электроэнергии, они должны оплачивать услуги по передаче электрической энергии, так же как их оплачивают все потребители на территории Украины.

«Сегодняшнее решение является техническим. Мы ничего не внедряем. Никто (до этого, - ред.) не освобождал экспортеров от уплаты за передачу. Мы не внедряем эту плату. В порядке расчета тарифа системы передачи черным по белому написано, что туда учитываются объемы экспорта», - прокомментировал решение председатель комиссии Валерий Тарасюк.

«Мы ничего не вводим. Плата есть - мы лишь уточняем положение Кодекса», - подчеркнул Тарасюк.

"Сегодня ликвидировали льготу объемом 800-900 миллионов гривен в год", - прокомментировал УНИАН решение народный депутат Украины, представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

За утверждение изменений в Кодекс системы передачи проголосовали пять из шести присутствующих на заседании членов регулятора. «Воздержалась» при голосовании член НКРЭКУ Антонова, которая до назначения в Комиссию работала в ДТЭК.

В ходе заседания Комиссии против принятия этого решения активно выступали депутат Виктория Гриб (Оппозиционный блок) и депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина").

Напомним, во время парламентской кампании 2019 года компания "ДТЭК" Рината Ахметова финансировала мероприятия, которые кандидат в нардепы Виктория Гриб со 105-го избирательного округа использовала как собственную политическую агитацию. Так, в июле 2019 в городе Счастье на Луганщине состоялся концерт Виталия Козловского. Организаторы позиционировали его как событие при поддержке кандидата в депутаты ВРУ Виктории Гриб. Во время самого выступления исполнитель пел на фоне баннера с ее фамилией и портретом.



