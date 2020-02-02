Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории Ривненской АЭС - в норме.

02 февраля 2020 года в 02:55 энергоблок №3 Ривненской АЭС подключен к энергосети после устранения выявленных замечаний (замены 2-х дефектных изоляторов токопроводов 24 кВ). Ведется нагрузка блока.

По состоянию на 8 утра 02 февраля 2020 года в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 200 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На энергоблоке №1 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС продолжается планово-предупредительный ремонт. Проводятся работы согласно графику ремонта.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории Ривненской АЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось.

Напомним, 01 февраля 2020 года в 02:24 произошло отключение энергоблока №3 Ривненской АЭС от энергосети.

Справка. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 2004 года Fm.