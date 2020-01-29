Газ для промышленности подешевеет

«Нафтогаз» с 1 февраля снижает минимальные цены на газ для промпотребителей на 15% – до 4,661 тыс. грн за тыс. куб. м.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 февраля снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 15% по сравнению с январем – до 4661 грн с 5500 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), говорится в сообщении компании.

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При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 февраля будут снижены на 14% - до 5208 грн с 6072 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.