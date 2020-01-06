Цена барреля нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Нефть подорожала на фоне обострения ситуации на Ближнем востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Стоимость нефти Brent впервые с апреля 2019 года превысила $70 за баррель. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

По данным биржи ICE в Лондоне, во время торгов 6 января цена достигла $70,73 за баррель, пишет Meduza.

Цена на золото составляет $1579 за унцию — это шестилетний максимум.

Цены на бирже начали резко расти с 3 января на фоне нового обострения отношений между США и Ираном.

Такой рост цен объясняют опасениями инвесторов, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, которой снабжает нефть из Персидского залива, или атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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Как известно, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке.