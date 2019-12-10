Гончарук: Украина готова к возможной "газовой войне" с Россией, долг не простим

По его словам, украинские хранилища газа заполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" не достроен.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина готова к сложным переговорам с Россией по транзиту газа и возможной "газовой войне".

Читайте такжеВ Германии оценили потери Украины, ЕС и России от остановки транзита газа

Об этом премьер написал в Facebook, комментируя прошедшие переговоры в "нормандском формате".

"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища заполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" не достроен. Нам нужен долгосрочный контракт. Мы подчеркнули, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом", - написал премьер.

Также он отметил, что Украине удалось достичь своей цели в газовом вопросе, выведя вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.

"Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже", - отметил Гончарук.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.