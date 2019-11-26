ДТЭК оказалась крупнейшим импортером электроэнергии в Украину

На днях компания объявила об остановке производства электроэнергии в Бурштынском энергоострове с требованием прекратить импорт электроэнергии из России.

В октябре 2019 года компания ДТЭК была крупнейшим импортером электроэнергии в Украину по всем направлениям.

Об этом свидетельствуют данные, полученные «Нашими грошима» от источника в Министерстве энергетики.

Компания Рината Ахметова со всех направлений завела в Украину 228 тысяч МВт*ч.

ДТЭК лидировал в поставках энергии и по направлению России и Беларуси в Украину (136 тыс МВт*ч), и из Европы в Бурштынский энергоостров (91 МВт*ч) – это территория Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, на которой проживают около 3 млн украинцев.

При этом при поставках из Словакии компания Ахметова является крупнейшим импортером по доле полученной пропускной способности (66%). Но свои возможности ДТЭК использовал наименьшее из всех импортеров – только на 48%.

Как отмечает издание, следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной.

Поставки электроэнергии в Бурштынский энергоостров возможны исключительно с теплоэнергостанций «ДТЭК-Захидэнерго» и из Словакии и Венгрии. С остальной Украины, а также из России и Беларуси поставлять туда электроэнергию невозможно по техническим причинам – из-за отсутствия специальных устройств, которые могут объединить различные энергосистемы – европейскую и советскую.

Вместе с тем, напоминают журналисты, на днях компания ДТЭК объявила о приостановке производства электроэнергии в Бурштынском острове. Одним из требований группы Ахметова стало прекратить импорт энергии из России, который никоим образом не влияет на состояние в Бурштынском острове, но уменьшает цену на остальной территории Украины, что приводит к недополучению прибыли группой ДТЭК.

Антимонопольный комитет объявил о расследовании в отношении действий ДТЭК в Бурштынском энергоострове. По предварительным оценкам, группе Ахметова по этому делу будет грозить только штраф, а не принудительное разделение. Следовательно ДТЭК может заблокировать денежные санкции в судах и продолжить монопольный контроль над Западной Украиной, говорится в материале.