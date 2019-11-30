Эрдоган назвал сроки запуска газопровода "Турецкий поток"

Пропускная мощность каждой нитки "Турецкого потока" составит 15,75 миллиарда кубов газа в год.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление турецкого лидера в ходе церемонии запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу, в городе Эдирне на границе с Грецией.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", - сказал Эрдоган.

Отметим, что первую ветку морского участка "Турецкого потока" начали заполнять газом 20 октября. В конце августа президент России Владимир Путин заявлял, что российский газ начнет поступать в Турцию до конца 2019 года.

Газопровод "Турецкий поток" протяженностью 930 километров проходит по дну Черного моря до побережья Турции, его сухопутная часть длиной 180 километров пройдет через страну до границ с сопредельными странами. Мощность каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.