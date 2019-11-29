Нацкомиссия одобрила тарифы для «Оператора ГТС Украины»

Соответствующий проект решения был принят на заседании регулятора.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы на услуги по транспортировке газа для точек входа и точек выхода на регуляторный период 2020-2024 года для госкомпании «Оператор ГТС Украины», которая с нового года будет управлять газотранспортной системой.

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Соответствующий проект решения был принят на заседании регулятора.

Согласно тексту документа, планируется, что тарифы для точек выхода составят: «Ананьев», «Гребеники» и «Лиманское» - 20,58 долл. за 1 тыс. кубометров в сутки; «Береговое», «Берегдароц» - 13,78 долл.; «Будинце» - 17,05 долл., «Германовичи», «Дроздовичи», «Устилуг» - 13,88 долл., «Каушаны» - 2,53 долл. «Алексеевка» - 16,08 долл. «Орловка/Исакча» - 2,53 долл. «Теково / Медиаш Аурит» - 13,01 долл., «Виртуальная точка Республика Молдова» - 1,37 долл. (без НДС).

При этом тарифы для точек входа составят: «Берегдароц», «Береговое», «Будинце», «Германовичи», «Дроздовичи», «Лиманское», «Орловка/Исакча», «Теково / Медиашу Аурит», «Устилуг» - 16,33 долл. (без НДС).

Тариф для внутренних точек входа может составить 406,68 грн за 1 тыс. куб. м в сутки, а для точек выхода - 297,92 грн за 1000 куб. м в сутки (без НДС).

Проектом постановления также предусмотрено утверждение коэффициентов, учитывающих период заказа мощности, которые применяются к тарифам на услуги по транспортировке природного газа, а также понижающие коэффициенты для мощности с ограничениями к тарифам на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на межгосударственных соединениях.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Кабинет министров принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

С 1 января 2020 года «Оператор ГТС Украины» будет отделен от группы НАК «Нафтогаз Украины» в рамках анбандлинга и передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.