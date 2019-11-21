Дискуссия о ретроспективном изменении "зеленого" тарифа затормозила развитие возобновляемой энергетики - эксперт

За последние несколько лет более 8 миллиардов евро было инвестировано в проекты ВИЭ, а сейчас это все перечеркивается намерениями политиков снизить "зеленый тариф".

Намерение ретроспективно снизить "зеленый тариф", которое обсуждается в парламенте и правительстве, уже негативно повлияло на инвесторов – компании останавливают проекты в ВИЭ, многие из них перешли в режим ожидания, что в целом негативно отражается на развитии отрасли ВИЭ.

Об этом сообщил представитель предприятия возобновляемой энергетики, советник по работе с иностранными компаниями "ЭДС-Инжиниринг" Сергей Грин.

"Наша компания работает в энергетике, и я хорошо знаю, что происходит. Я общаюсь с иностранными компаниями, с инвесторами. И неприятно, но мы уже наблюдаем, что те проекты альтернативной энергетики, которые могли остановиться и не делать больше никаких шагов, уже это сделали. Факт – кто мог прекратить какие-то переговорные процессы, уже это сделали", - отметил Сергей Грин.

Он также отметил, что за последние несколько лет более 8 миллиардов евро было инвестировано в проекты ВИЭ, было приложены огромные усилия для развития отрасли, а сейчас это все перечеркивается намерениями политиков ретроспективно снизить "зеленый тариф" - утверждает эксперт.

"Более 8 миллиардов евро уже было инвестировано, и на повестке было продолжение инвестирования. Под большим вопросом теперь, ведь крупные инвесткомпании остановили процессы, они в режиме ожидания. Они ждут, как будут развиваться события далее. Возможность потерять инвестиции - велика. Популизм пугает. Хотя интерес к украинскому рынку пока еще остается", - отметил Сергей Грин.

Старший партнер "Соколовский и партнеры" Татьяна Лисовец подчеркнула, что сейчас риски для Украины катастрофически высоки. "Сейчас уже остановилось строительство солнечных станций. Правила еще не меняли, а рынок уже насторожился, смотрит, что будет дальше. Очень большой репутационный риск для Украины, как надежного партнера", - считает юрист.

Она также сообщила, что Украина может потерять и новые инвестпроекты, и в целом средства, ведь инвесторы будут судиться с государством. "Все договоры построены так, что мы обязались предоставлять инвесторам надлежащие условия для инвестиций с пониманием перспективы получения прибыли. А если ставим их в такую ситуацию, что инвесторы не знают, что будет дальше, то будут судебные иски. Дела могут быть рассмотрены и в Украине, и в Европе. И, если оценивать практику правовую, судебную, что сложилась по подобным делам в других странах, то инвесторы будут одерживать победу в судах против страны, нарушившей свои обязательства", - уверена Татьяна Лисовец.

Как ранее сообщалось, глава комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что инициирует ретроспективное снижение "зеленого" тарифа. Законодательство Украины и подписанные ею международные договоры гарантируют сохранение "зеленого" тарифа на неизменном уровне до 2030 года.

Напомним, по мнению адвоката, управляющего партнера адвокатского объединения Arzinger Тимура Бондарева,репутация Украины, как страны для инвестиций, пострадает, если будут задним числом пересмотрены тарифы для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.