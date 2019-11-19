Украина этой зимой без транзита не замерзнет – министр энергетики

По словам Оржеля, даже в случае остановки транзита российского газа с 1 января 2020 года, потребитель этой зимой не замерзнет.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уверен, что Украине хватит запасов газа и угля для прохождения отопительного сезона в случае остановки транзита российского газа с 1 января 2020 года.

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«На сегодня у нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, так и, соответственно, угля на складах. Это означает главное - Украина этой зимой без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца», - сказал он в эфире одного из телеканалов.

При этом министр отметил, что обычно в отопительный сезон наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы природного газа в хранилищах станут меньше. Но проведенные оператором ГТС тесты показывают, что даже в пиковые дни потребители могут быть обеспечены газом.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года НАК будет обеспечивать украинских потребителей голубым топливом из хранилищ и при необходимости может импортировать по контрактам.

Запасы в подземных хранилищах (ПХГ) на момент прекращения закачки газа в хранилища составили 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа.