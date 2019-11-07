В Кабмине отреагировали на попытки Германии помочь "Северному потоку-2"

Подготовленный Германией законопроект о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" может быть обжалован, заявил торгпред Качка.

Подготовленный Германией законопроект о смягчении Газовой директивы Европейского союза для газопровода "Северного потока-2" не будет одобрительно воспринят ЕС и может быть обжалован в суде.

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Об этом заявил торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка на брифинге после конференции "Торговые войны: искусство защиты".

«Максимум, чего достигнет Германия и Еврокомиссия таким саботажем - так это того, что будут продолжительные судебные процедуры, которые также заблокируют “Северный поток-2” в ситуации тотальной неуверенности. Судебные процессы между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной… Между многими”, - сказал он.

По мнению Качки, такая инициатива Германии не будет одобрена Еврокомиссией, которая имеет весомый голос в таких вопросах.

«Инициатива Германии - не совсем в том направлении, какое закладывала Украина и Европейская Комиссия. Не думаю, что это будет одобрительно воспринято. Все равно идет речь об имплементации директивы, и Еврокомиссия тут имеет весомый голос и у нее есть четкая позиция по поводу того, как этот проект должен внедряться», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по информации европейских СМИ, немецкая правящая коалиция разработала новый законопроект, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Газовая директива ЕС, обновленная в этом году, предусматривает обязательство выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ. Изменения в директиву позволили распространить ее также на газопроводы из третьих стран, в частности "Северный поток-2".

В результате ее внедрения "Газпром" больше не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Российское же законодательство дает "Газпрому" монополию на экспорт природного газа за пределы России.