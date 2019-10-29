Газовые переговоры в Брюсселе. Как Украина противостоит ультиматуму России

В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Европейским союзом и Россией о новом транзитном контракте после 2019 года. Украинскую сторону на переговорах возглавил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, российскую - министр энергетики Александр Новак, а от Европейского Союза участвовал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Важность этих переговоров сложно переоценить. Транзит газа ежегодно приносит Украине около трех миллиардов долларов валютной выручки, и, как неоднократно повторяли в Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», играет немаловажную роль в сдерживании полноценного вторжения российской армии в Украину.

Более того, в случае полного прекращения транзита, вырастает вероятность аварийных ситуаций в коммунальной сфере нашей страны в отопительном сезоне. Несмотря на рекордные запасы газа в украинских хранилищах в более 21 миллиардов кубических метров, в случае отсутствия транзита, в некоторых городах, в условиях сильных холодов, могут возникнуть проблемы с отоплением из-за особенностей работы национальной газотранспортной системы.

Помимо очевидной пользы для Украины, отечественная ГТС также выполняет важную функцию в стабильном энергоснабжении Европы и имеет ряд преимуществ над строящимися Россией газопроводами.

Как сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, недавно украинская газотранспортная система за сутки увеличил прокачку газа в ЕС с 199 миллионов до 262 миллионов кубометров, то есть добавила за сутки 60 млн кубометров, что составляет почти треть мощности российского трубопровода «Северный Поток».

По его словам, «Северный Поток» не обладает такой гибкостью поставок и не сможет покрыть значительные колебания в поставках. Поэтому Европе придется использовать другие инструменты, что отобразится на конечной цене газа для их потребителей.

Таким образом, позиция нашей страны является конструктивной: мы гарантируем стабильные поставки газа европейским потребителям, используя современную газотранспортную систему, которая по всем параметрам выигрывает у морских газопроводов «Газпрома», а взамен призываем применить к будущим контрактам европейские стандарты, по которым Россия работает со всеми странами ЕС.

Однако на этом поле битвы нам противостоит на редкость коварный враг – Путин.

Разочарованность Европы

В ходе проходившего в Брюсселе 28 октября очередного этапа переговоров, вице-президент Еврокомиссии Шефчович выдвинул сторонам предложения по объему транзита газа, его сроках и тарифах на транспортировку. Также он подчеркнул, что будущий контракт должен основываться на европейском законодательстве.

При этом он отметил, что российская сторона его предложения не поддержала, так как для России вопрос судебных арбитражей с Украиной не менее важен, чем вопросы о параметрах будущего контракта. «Параметры, которые я презентовал, были приемлемы для украинской стороны, но к сожалению, российская сторона не готова была принять эти же условия. Я хочу подчеркнуть, что время истекает», - сказал Шефчович журналистам по итогам встречи.

Стоит напомнить, что в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. И, по итогам этого иска, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза».

Более того, летом 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с «Газпромом». «Нафтогаз» оценивает свои денежные требования в более 12 миллиардов долларов.

Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что он разочарован результатами последнего этапа переговоров.

«Мой посыл на переговорах: время истекает. Наступает критическое время, когда нужно определиться. Это то, к чему я апеллировал во время переговоров к обеим сторонам. Вынужден заявить, что я разочарован итогам сегодняшней встречи. Наша цель накануне переговоров была, несмотря на политическую волю, найти позитивные стороны во взаимодействии», - сказал он.

При этом вице-президент Еврокомиссии отметил, что, несмотря на отсутствие значимых результатов, стороны все-таки договорились сделать двухсторонние контакты интенсивными, а также провести еще одну встречу в ноябре.

«Я разочарован, но я не теряю надежду. Потому что к концу встречи, мне кажется, стороны пришли к большему пониманию, к чему мы идем. Я также на 100 процентов уверен, что можно найти сбалансированное решение для двух сторон», - добавил он.

Позиция Украины

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Украина поддержала предложение Европейской комиссии об объемах и сроках будущего транзитного контракта с Россией.

«Мы полностью поддерживаем позицию наших европейских партнеров, учитывая четкую позицию Украины по обеспечению безопасности поставок в регионе, обеспечению стабильных поставок на европейские рынки газа, а также стабильных объемов, необходимых для работы украинской ГТС», - сказал Оржель.

По его словам, предложение Европейской комиссии базируется на десятилетнем контракте и на объемах 60 миллиардов кубических метров газа в год с возможностью увеличения до 90 миллиардов кубических метров.

Также он сообщил, что у нашей страны появится возможность подписать новый договор на транзит только после 17 декабря, когда будут полноценно имплементированы нормы европейского законодательства в украинское, а также завершен процесс отделения газотранспортной системы от «Нафтогаза».

«Потенциально мы еще не можем подписать эти договоры, мы должны быть готовы. Согласно нашей дорожной карте, эти возможности появятся после 17 декабря», - сказал Оржель.

Украина на переговорах выступила против предложения российской стороны привязать к трехсторонним переговорам по транзиту газа вопрос о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании судебных процессов между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Еще важный момент, который сегодня рассматривался, - это некоторые позиции российской стороны об арбитражах и объемах прямых поставок. Это так называемый элемент пакетной позиции. Вместе с тем, я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей. Если мы будем говорить о пакетных договоренностях, то они должны быть построены на двусторонних интересах. Более того, в данном случае мы максимально защищаем интересы Украины в части арбитражей и прямых поставок газа в Украину российской стороной», - сказал министр.

По его словам, вопросы пакетных договоренностей должны быть наработаны в рамках двухстороннего взаимодействия между компаниями.

В свою очередь, в «Нафтогазе» заявили, что никаких официальных предложений об урегулировании арбитражных вопросов российская сторона не передавала.

«Говорить о каких-либо «пакетных решениях всех проблем», включая вариант погашения долга «Газпромом» по результатам Стокгольмского арбитража, до этого невозможно. Ждем следующую коммуникацию», - сообщили в украинской компании.

Также в «Нафтогазе» отметили, что поддерживают предложение Европейской комиссии относительно параметров будущего контракта.

«Относительно будущих отношений у нас общая позиция с Еврокомиссией: новый контракт должен быть долгосрочным и на значительный объем. Он должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 года будет выведен из группы «Нафтогаз». Европейская комиссия представила детальное предложение о продолжении переговоров и подписании долгосрочного контракта. Мы считаем это предложение конструктивным», - говорится в сообщении компании.

Время сейчас – ключевой фактор. Украине необходимо додавить Россию и подписать долгосрочное соглашение о транзите до конца года, так как наш оппонент сейчас находится в ослабленном состоянии.

Россия не успевает ввести в полную эксплуатацию обходящие территорию нашей страны газопроводы к ранее намеченному сроку – 1 января 2020 года, когда прекратится действие транзитного контракта с Украиной. Более того, в середине сентября Европейский суд в Люксембурге по иску Польши принял решение, согласно которому доступ «Газпрома» к мощностям немецкого газопровода OPAL ограничивается на 50 процентов.

Пока Россия не решит эти проблемы, у нас есть возможность выдвигать свои правомерные условия. Однако для этого Украине необходимо завершить свое «домашнее задание» – полноценно имплементировать в национальное энергетическое законодательство нормы ЕС, а также завершить отделение газотранспортной системы от «Нафтогаза». Сделать это нужно как можно скорее, иначе условия будет диктовать уже Россия.

Игорь Орел