«Нафтогаз» будет требовать от «Газпрома» $11 миллиардов за возможное прекращение транзита

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года.

В ноябре Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предъявит российскому газовому монополисту «Газпрому» исковые требования на сумму 11 млрд долл. как компенсацию за возможное прекращение транзита газа через территорию нашей страны с 1 января 2020 года.

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Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, комментируя заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что условием продления транзитного контракта с Украиной является отказ НАКа от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже.

«С другой стороны, хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться. И хорошо, что 1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 10-летний контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на транзит российского газа истекает 31 декабря 2019 года.

Очередной раунд переговоров по продлению договора в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС назначен на 28 октября.

В конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».