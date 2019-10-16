Апелляционный суд разблокировал приватизацию госкомпании «Центрэнерго»

По словам главы Фонда госимущества, решение суда ставит точку в деле о банкротстве «Центрэнерго».

Северный апелляционный хозяйственный суд разблокировал приватизацию государственной компании «Центрэнерго», поставив точку в деле о ее банкротстве. Об этом в Facebook сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

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"Решением Северного апелляционного хозяйственного суда поставлена точка в деле о банкротстве «Центрэнерго». Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов «Центрэнерго» на решение Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве данного акционерного общества, принятое по ходатайству Фонда государственного имущества", - написал он.

По словам Сенниченко, дело о банкротстве закрыто, предприятие выходит на приватизацию.

«Цель Фонда - прозрачная, честная, даже образцовая приватизация «Центрэнерго» - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс, но конкурс по продаже в декабре прошлого года отменили.

Кабинет министров утвердил финансовый план «Центрэнерго» на 2019 год, который предусматривает получение предприятием чистой прибыли в размере 183,571 млн грн.

Справка УНИАН. Компанияи «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.