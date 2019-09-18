Кабмин согласовал временного руководителя «Центрэнерго»

Правительство согласовало кандидатуру Владимира Потапенко в качестве временно исполняющего обязанности гендиректора «Центрэнерго»

Кабинет министров согласовал возложение исполнения обязанностей генерального директора государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» на Владимира Потапенко, которого в конце июня утвердил в этой должности наблюдательный совет компании.

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Как сказано в сообщении на правительственном портале, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

«Правительство согласовало временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ОАО «Центрэнерго» на Потапенко Владимира Ивановича», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Центрэнерго» в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократило чистую прибыль в 3,8 раза – до 499,1 млн грн с 1,9 млрд грн.

Компания попала в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс, но конкурс по продаже в декабре прошлого года отменили.

Кабинет министров утвердил финансовый план «Центрэнерго» на 2019 год, который предусматривает получение предприятием чистой прибыли в размере 183,571 млн грн.

Справка УНИАН. Компанияи «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.