В КГГА назвали дату начала отопительного сезона в столице

С понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы.

Киев готов к отопительному сезону. Теплоснабжение в учреждения социальной сферы в Киеве планируют начать 30 сентября.

Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко во время рабочего совещания относительно проблем в сфере теплоснабжения.

"Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы. Подача тепловой энергии в жилые дома в Киеве будет начинаться в установленном порядке с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и держаться на таком уровне как минимум в течение трех дней», – отметил Дмитрий Науменко.