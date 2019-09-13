Кабмин планирует присоединение Украины к энергорынку Европы уже в 2025 году
Кабинет министров планирует, что присоединение Украины к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году.
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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба правительства.
«Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», — сказал премьер.
Гончарук добавил, что Кабмин заинтересован в том, чтобы более глубоко понять опыт Эстонии в строительстве «государства в смартфоне» и применении современных технологий в управлении государством, поскольку Эстония первой в мире реализовала концепцию электронного управления.
Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине запустили новый рынок электрической энергии, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского Союза.