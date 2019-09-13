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Кабмин планирует присоединение Украины к энергорынку Европы уже в 2025 году

08:47, 13 сентября 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», — сказал премьер.

Гончарук добавил, что Кабмин заинтересован в том, чтобы более глубоко понять опыт Эстонии в строительстве «государства в смартфоне» и применении современных технологий в управлении государством, поскольку Эстония первой в мире реализовала концепцию электронного управления.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине запустили новый рынок электрической энергии, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского Союза.

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Теги: #Кабмин#энергорынок Украины