Кабмин планирует присоединение Украины к энергорынку Европы уже в 2025 году

В связи с этим правительство хочет изучить эстонский опыт интеграции в европейский энергетический рынок.

Кабинет министров планирует, что присоединение Украины к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году.

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», — сказал премьер.

Гончарук добавил, что Кабмин заинтересован в том, чтобы более глубоко понять опыт Эстонии в строительстве «государства в смартфоне» и применении современных технологий в управлении государством, поскольку Эстония первой в мире реализовала концепцию электронного управления.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине запустили новый рынок электрической энергии, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского Союза.