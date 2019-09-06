Украина сократила валютные расходы на импорт угля

Основным поставщиком энергетического угля в Украину остается Российская Федерация.

Украина в январе-августе 2019 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с январем-августом 2018 года, на 7,6% - до 1,828 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, за отчетный период было импортировано 12,9 млн тонн угля. Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за восемь месяцев 2019 года достиг 1,093 миллиарда долларов (59,8%), из США – 596,6 миллиона долларов (32,6%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 85,54 миллиона долларов (4,7%).

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В апреле правительство РФ ограничило ввоз продукции топливно-энергетического комплекса в Украину. С 1 июня текущего года уголь, нефть и нефтепродукты можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.