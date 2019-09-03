В Европе цены на газ упали до десятилетнего минимума

Предложение продолжает превышать спрос, однако поставщики не собираются сокращать поставки.

Цены на природный газ в Европе упали до десятилетнего минимума и будут снижаться и в дальнейшем.

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Об этом сообщает Обозреватель.

"Предложение продолжает превышать спрос, однако поставщики не намерены сокращать поставки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запасы в хранилищах западной Европы, Италии и Австрии составили 62,3 миллиарда кубометров.

В связи с этим эксперты предполагают, что цены осенью могут упасть минимум на 20%.

Трейдеры отмечают, что производители будут вынуждены добывать меньше газа, если цены упадут ниже определенной отметки.

Однако крупные поставщики, такие как Россия, пытаются увеличить свою долю на рынке.

Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 гривни за кубометр.

Повышение стоимости газа в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не прибегло к такому мероприятию, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не повышать цены на газ с 1 мая.