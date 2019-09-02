Оржель объяснил логику объединения министерств энергетики и экологии

Новый министр подчеркнул необходимость формирования максимально комплексной политики.

Логика объединения министерств энергетики и экологии в одно ведомство была обусловлена необходимостью изменить взгляд на вопросы охраны окружающей среды, учитывая мировые тенденции по защите климата.

Читайте такжеНовый министр энергетики рассказал о планах на должности

Об этом во время своего первого брифинга заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Ситуация в том, что логику таких изменений мы заложили в изменение взгляда на вопросы экологии, защиты окружающей среды и энергетики. Мы понимаем, что, учитывая глобальные мировые тенденции по защите климата, мы не можем в дальнейшем оставить конфликт на уровне министерства. Мы должны обеспечить формирование политики максимально комплексной", - сказал он.

По его словам, такие элементы как энергетика, экология и конечное потребление являются нераздельными, начиная с первого этапа создания энергии.

"Мы должны четко понимать, когда у нас выходят вредные вещества",- отметил министр.

По его словам, необходимо уменьшать вредный эффект от традиционной энергетики.

Как сообщал УНИАН, 29 августа, Верховная Рада «пакетным голосованием» назначила членов Кабинета министров Украины. Министром энергетики и защиты окружающей среды назначен Алексей Оржель.