Уменьшить зависимость от России: Украина, Польша и США заключили соглашение о поставках газа

В 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа.

Украина, Польша и США заключили соглашение о сотрудничестве с целью усиления региональной безопасности газоснабжения.

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Подписание документа состоялось сегодня в Варшаве, сообщает Польское радио.

Соглашение подписали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский и министр энергетики США Рик Перри.

Наимский заявил, что в 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 млрд куб. газа.

Такая возможность откроется после расширения терминала сжиженного газа в г. Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe, которы соединит Польшу с Норвегией. Необходимо также построить газотранспортную систему в Польше.

Наимский сообщил, что сейчас Польша может поставлять в Украину примерно 1,5 млрд куб. газа. За два года мощность СПГ-терминала в Свиноуйсьце увеличится на 50% - до 7,5 млрд куб. газа. Благодаря этому будет возможность принимать сжиженный газ из США, который приобретет украинская сторона, либо Украина может закупить газ у польской нефтегазовой компании.

Перри отметил, что США помогают Польше уменьшить зависимость от российского газа и гарантировать поставки сырья. По его словам, при посредничестве Польши сжиженный газ может помочь Украине избежать угрозы возникновения дефицита газа в случае ограничения поставок из РФ.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк отметил, что зависимость от России имеет не только экономические, но и политические последствия. Единственный выход, по его словам, - диверсифицировать поставки. Поэтому следующим шагом является возможность доступа к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США.

Как сообщал УНИАН, 29 августа польский PGNИG и "Энергетические ресурсы Украины" договорились о поставках в Украину через Польшу американского газа.

Польская нефтегазовая компания (PGNИG) приобретает сжиженный газ у США, который будет продан компании "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) после процесса регазификации.

В начале ноября сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое соединение в Германовице и будет передан компании ЭРУ.

Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома».