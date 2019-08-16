АМКУ расследует возможный сговор по ценам на уголь для ТЭС

В 2017-2018 годах Минэнергоугля проводило совещания с рядом частных и государственных компаний для достижения договоренностей относительно цен на угольную продукцию госшахт.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование по признакам вероятных антиконкурентных согласованных действий при определении цен на энергетический угля для тепловой генерации.

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Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Согласно сообщению, комитетом установлено, что в течение 2017-2018 годов Министерством энергетики и угольной промышленности Украины (Минэнергоугля) при участии ГП "Держвуглепостач", "Донбассэнерго", "ДТЭК Энерго", "Укринтерэнерго", "Черкасское химволокно", "Технова" проводились совещания для достижения договоренностей относительно цен на угольную продукцию государственных предприятий для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ, что подтверждено протоколами этих совещаний.

Отмечается, что поддержание указанными компаниями предложений относительно повышения цен угольной продукции для генерирующих компаний до согласованного уровня могло привести к искажению конкуренции на соответствующих рынках.

Учитывая это, комитетом начато рассмотрение дела по признакам совершения данными предприятиями антиконкурентных согласованных действий, которые могли привести к искажению конкуренции на рынках, а также дела по признакам совершения Минэнергоугля нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде склонения субъектов хозяйствования к совершению антиконкурентных согласованных действий и создания условий для совершения таких нарушений.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля Антимонопольный комитет Украины предложил внести изменения в Закон "О рынке электроэнергии", чтобы устранить возможное влияние на цену электроэнергии со стороны компаний, имеющих монопольное положение на рынке, в частности частного энергохолдинга ДТЭК.