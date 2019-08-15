В Кабмине заявили, что "Нафтогаз" не будет продавать газ для ТЭС Ахметова по льготной цене

Правительство инициирует обеспечение субъектов Луганщины энергоносителями без применения льготной цены на газ.

Кабинет министров Украины инициирует решения для обеспечения субъектов генерации Луганщины энергоносителями без применения регулируемой специальной цены на газ, также решение должно ускорить работы по строительству альтернативных линий энергоснабжения в регионе.

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Об этом сообщается на правительственном портале, ссылаясь на результаты специального правительственного совещания, которое инициировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Во время совещания принято решение об обеспечении субъектов генерации энергоносителями без применения регулируемой специальной цены. Соответствующее решение будет принято на очередном заседании правительства. Одновременно НЭК «Укрэнерго» поручено ускорить реализацию проекта строительства второй линии энергообеспечения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании приняли участие руководство Министерства энергетики и угольной промышленности и представитель президента в правительстве Андрей Герус, которые имели противоположные точки зрения во данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, 14 августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус опубликовал на своей странице в Facebook постановление правительства, которым Кабмин обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать природный газ компании «ДТЭК Востокэнерго» по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.

В «Нафтогазе» заявили, что такое решение будет стоить бюджету Украины до 300 млн грн ежемесячно.

29 июля Луганская теплоэлектростанция (Луганская обл.), принадлежащая компании "ДТЭК Востокэнерго" перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

Ранее "Укрэнерго" заявляло, что плановая дата завершения работ по строительству подстанции 550 кВ "Кременская" в Луганской области, которая позволит синхронизировать систему энергопоставок севера Донбасса с энергосистемой Украины и решить проблему поставки электричества жителям Луганщины, установлена на 31 мая 2020 года.

С августа 2014 года Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии для северной части Луганской области.

До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных боевыми действиями магистральных линий электропередач. После восстановления линий электропередач станция была подключена к объединенной энергосистеме. Однако из энергосистемы Украины по линии электропередач 110 кВ можно обеспечить для Луганской области только 60 МВт. То есть в случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности в 180-220 МВт.