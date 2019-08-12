Верховный суд принял кассацию Кабмина на приостановку его права назначать и увольнять главу «Нафтогаза»

Ранее своим постановлением правительство расширило свою компетенцию, отобрав полномочия у набсовета "Нафтогаза".

Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Кабинета министров на решение суда предыдущей инстанции о приостановке действия постановления правительства, которым высший орган исполнительной власти закрепил за собой единоличное право назначать главу и членов правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», а также прекращать их полномочия.

Читайте также"Нафтогаз" обжалует в суде снижение цен на газ для населения

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров Украины на решение Окружного административного суда Киева от 14 мая 2019 года и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева от 3 июля 2019 года об обеспечении иска по делу № 640/7955/19», - сказано в постановлении суда.

Как сообщал УНИАН, в середине мая Окружной административный суд города Киева частично удовлетворил иск Федерации работодателей нефтегазовой отрасли к Кабинету министров, приостановив действие постановления правительства от 6 марта этого года, которым полномочия по назначению главы и членов правления «Нафтогаза» были отнесены к компетенции правительства.

В иске Федерация работодателей нефтегазовой отрасли указывает, что своим постановлением правительство расширило свою компетенцию, отобрав полномочия у наблюдательного совета НАК.

Истец также просил суд признать вышеуказанное постановление Кабмина противоправным и недействительным, однако это требование удовлетворено не было.