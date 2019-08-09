"Нафтогаз" обжалует в суде снижение цен на газ для населения

С апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей, снижена на 25,4%.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обжалует в суде постановление Кабинета министров от 5 июня, которым был изменён порядок формирования цен на природный газ для населения.

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Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" на август снизил цену газа для населения на 5,1%.

В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей, снижена на 25,4%.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 5 июня, "Нафтогаз" с июня обязан продавать для населения газ по самой низкой цене на одной из четырех площадок: цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц; данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц; средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже; цена согласно правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.