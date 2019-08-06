«Нафтогаз» сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Одессе

Общая задолженность Одесской ТЭЦ и компании «Теплоснабжение города Одессы» достигла почти 1,7 млрд грн.

Задолженность за газ Одесской ТЭЦ и предприятия «Теплоснабжение города Одессы» ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне, сообщила пресс-служба национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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Согласно сообщению, общая задолженность«Одесской ТЭЦ и компании «Теплоснабжение города Одессы» достигла почти 1,7 млрд грн. В частности, задолженность Одесской ТЭЦ составляет 840,9 млн грн, предоставленный в компанию график погашения задолженности ТЭЦ выполняет лишь на 74%. Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у «Нафтогаза», Одесская ТЭЦ должна оплатить не менее чем 161 млн грн.

В свою очередь, «Теплоснабжение города Одессы» задолжало «Нафтогазу» 836 млн грн. Для достижения минимального уровня расчетов предприятию необходимо оплатить не менее чем 222,4 млн грн.

«Нафтогаз» призывает Фонд государственного имущества, который осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять безотлагательные и действенные меры для выполнения теплопоставляющими предприятиями города требований НАК.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.