В "Нафтогазе" назвали единственный рычаг влияния на сохранение украинского транзита газа

Витренко напомнил, что ранее Еврокомиссия предложила вариант заключения контракта на 10 лет, поэтому, по его словам, было бы желательно, чтоб "Газпром" ответил официально на предложение ЕК.

Остановка строительства "Северного потока-2" является едва ли не единственным рычагом влияния на сохранение транзита газа через Украину, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя информацию о том, что "Газпром" хочет заключить краткосрочный договор на транзит газа через Украину после 2019 года, чтобы выиграть время для завершения строительства трубопровода "Северного потока-2", который идет в обход Украины.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Витренко напомнил, что ранее Европейская комиссия предложила вариант заключения контракта на 10 лет, поэтому, по его словам, было бы желательно, чтоб "Газпром" ответил официально на предложение Еврокомиссии.

"Если Газпром не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли "Газпром" на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории Российской Федерации. Мы его внимательно рассмотрим", - написал он.

Он подчеркнул, что украинская сторона неоднократно подчеркивала, что она заинтересована в продолжении транзита, и поэтому занимает конструктивную позицию.

"Во-вторых, это еще раз доказывает, что пока едва ли не единственным рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства "Северного потока-2". Надеюсь, на это обратят внимание в Европе, в частности, в Германии. Ну и еще раз попутно благодарим Данию", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

24 апреля вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может пройти в конце мая, сразу после избрания нового президента Украины.

20 мая, после инаугурации президента Владимира Зеленского, Шефчович заявил, что Европейский Союз намерен как можно скорее возобновить трехсторонние переговоры по транзиту голубого топлива.

По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, "Газпром" специально откладывает проведение переговоров до формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов.