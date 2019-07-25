ЧП не будет: "Укртрансгаз" договорился с "Нафтогазом" о срочной поставке газа

Таким образом удастся временно решить чрезвычайную ситуацию, поскольку этого газа хватит приблизительно на 2 месяца штатной работы ГТС.

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз" договорилась со своим акционером НАК "Нафтогаз Украины" о срочной поставке газа для производственно-технических нужд на 2,96 миллиарда гривень с отсрочкой платежа, что позволит оператору функционировать в штатном режиме 2 месяца, сообщает компания.

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"НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" договорились об основных параметрах договора о закупке топливного газа по переговорной процедуре. Достигнутая договоренность касается срочной поставки 440 миллионов кубометров газа для ПТН Оператора ГТС общей стоимостью 2,96 миллиарда гривень, с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что соответствующий договор между сторонами ожидаемо будет заключен в конце июля. Таким образом удастся временно решить чрезвычайную ситуацию, поскольку этого объема газа хватит приблизительно на 2 месяца штатной работы ГТС.

Сообщается, что в июле "Укртрансгаз" дважды приглашал более 200 поставщиков принять участие в закупках топливного газа, однако только "Нафтогаз" согласился поставить часть необходимого объема газа с возможностью отсрочки платежа.

По информации пресс-службы, газовые трейдеры в мае и июне не подали ни одного предложения из-за значительных рисков не получить своевременно оплату со стороны Оператора ГТС.

Дефицит средств оператора ГТС образовался из-за установки экономически необоснованных тарифов и игнорирования регулятором несанкционированных отборов облгазами природного газа по ГТС. Это привело к тому, что компания не имеет возможности рассчитываться по своим обязательствам с поставщиками топливного газа, подрядчиками и заказчиками услуг транспортировки газа.

"Поэтому для успешного прохождения отопительного сезона 2019-2020 вопрос тарифов для Оператора ГТС и несанкционированного отбора газа требуют скорейшего урегулирования со стороны регулятора и правительства. С соответствующим обращением "Укртрансгаз" обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что вдвое сниженные временные тарифы для компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз", которые регулятор утвердил в конце декабря 2018 года, в случае их непересмотра приведут к убыткам на 22 миллиарда гривень к концу 2019 года, что нарушает финансовую устойчивость оператора ГТС.

В конце декабря 2018 года НКРЭКУ вдвое снизила временные тарифы для "Укртрансгаза" на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".