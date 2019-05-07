В "Укртрансгазе" назвали область с самым качественным газом в трубах

Жители Ивано-Франковской области в апреле получали самый качественный газ, на 10% выше госстандарта.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Ивано-Франковской области в апреле 2019 года, был на 10% выше нормативного показателя 7600 ккал за кубометр газа и составил 8302 ккал за кубометр, при том, что в среднем по Украине этот показатель на 8% выше стандарта.

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Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз".

Согласно данным компании, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в апреле 2019 года, на 8% выше нормативного показателя 7600 Ккал за кубометр газа и составляет 8220 Ккал за кубометр.

По информации компании, жители Ивано-Франковской области получают самый высококалорийный газ – 8302 Ккал за кубометр, далее следует Харьковская область - 8298 Ккал за кубометр, Житомирская область – 8268 Ккал и Полтавская область - 8262 Ккал.

При этом самая низкая теплота сгорания газа, но по-прежнему выше нормы, отмечается во Львовской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях (от 8108 до 1879 Ккал за кубометр).

Выводы о качестве газа для украинских потребителей формируются на основе анализов всех физико-химических показателей за апрель 2019 года по системе магистральных газопроводов АО "Укртрансгаз", которые поступают из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины.

Пресс-служба компании поясняет, что "Укртрансгаз" осуществляет только транспортировку природного газа, входит в систему магистральных газопроводов и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.

Как сообщал УНИАН, с января по март самый высококалорийный газ получали жители Харьковской области.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".