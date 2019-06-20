Bloomberg: Разрыв транзита через Украину может подорвать газовый бизнес России

Если поток газа через украинскую ГТС вдруг прекратится зимой, Европа может окончательно отвернуться от такого источника энергии, и это станет ударом для Кремля.

Риск большого скачка цен на газ в Европе следующей зимой сокращается благодаря серьезным запасам в хранилищах и поставкам сжиженного газа. Между тем, Россия очень заинтересована в том, чтобы избежать перебоев в потоке топлива через Украину.

Как пишет Bloomberg, в Нидерландах природный газ подешевел на 20% за последние шесть месяцев. А это крупнейший рынок в Европе. И это произошло несмотря на риск, что Россия, которая остается крупнейшим поставщиком на континенте, грозит провалить переговоры с Украиной и ЕС о новом контракте на транзит. Действие договоренностей истекает в конце этого года.

Причины заключить новое соглашение убедительны. Украина может потерять миллиарды долларов за транзит, которые платит российская сторона. А «Газпром» рискует миллиардами долларов дохода от продажи газа. Кроме того, ЕС предупреждает, что ему нужно усилить действия по отказу от ископаемых энергоносителей в пользу возобновляемых источников, чтобы выполнить свои планы по уменьшению вредных выбросов в атмосферу. И это составляет долгосрочную угрозу для поставщиков газа.

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«Наконец люди в «Газпроме» начинают осознавать, что возобновляемые источники – это серьезная угроза для газового бизнеса. А политические решения, которые сейчас принимают в Европе, — это серьезно», - сказал аналитик энергетического центра Московской школы управления в Сколково Сергей Капитонов.

В «Газпроме» заявили во вторник, что уверены в своей способности доставить в Европу большие объемы газа этой зимой, даже если переговоры о транзите с Украиной будут жесткими. Не менее тяжелый разговор ждет компанию и с Данией, которая блокирует строительство сомнительного газопровода «Северный поток-2». Если же транзит будет расторгнут, и Россию, и Украину ждут большие финансовые потери.

«Это полностью испортит имидж газа в Европе со всеми долгосрочными последствиями для «Газпрома». Украина может столкнуться с тем, что ценность ее газотранспортной системы будет сведено к нулю», - сказал Капитонов.

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Тем временем, уверенности рынка относительно ситуации зимой добавляют большие запасы газа в хранилищах по всему региону. И они очень контрастируют с подготовкой к холодному сезону в прошлом году. Россия также доставляет газ в Европу через Беларусь и первую ветку «Северного потока». Впрочем, эти маршруты не настолько мощные, чтобы заменить транспортную инфраструктуру Украины. В придачу континент получает поставки из Норвегии и Алжира, а также сжиженный газ от разных поставщиков.

«Вера в то, что существуют другие потенциальные направления транзита и доступность сжиженного газа по всему миру сокращает риск», - сказал директор компании Inspired Energy Plc Ник Кэмпбелл.